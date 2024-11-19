Дом архитектора Сергея Гончарова в Трехпрудном переулке отремонтируют
В Москве согласован проект ремонта многоквартирного дома, являющегося выявленным объектом культурного наследия, по адресу: Трехпрудный переулок, дом 2А, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
По его словам, речь идет о трехэтажном жилом доме 1908 года постройки. До революции особняк принадлежал известному московскому архитектору эпохи модерна С.М. Гончарову.
«Проект предусматривает восстановительный ремонт в зонах замены инженерных коммуникаций в квартирах и подъездах. Кроме того, предполагается косметический ремонт общих помещений и фасадов здания», – отметил Щербаков.
В рамках капремонта планируется покрасить стены и потолки в подъезде, заменить пластиковые окна на деревянные и отремонтировать металлические ограждения на лестнице. Кроме того, на окнах и балконах будут заменены отливы, а фасад здания и декоративные элементы почистят от загрязнений и покрасят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru