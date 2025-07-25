Доля ипотечных сделок в Московском регионе выросла в 2025 году
Доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости в Московском регионе с начала 2025 года выросла на 16% и составила 63% от общего объема. Такие данные приводят аналитики федерального девелопера DOGMA.
«Увеличение доли ипотеки говорит о том, что банки и застройщики нашли баланс между ставками и программами лояльности. Так, DOGMA предлагает собственную ипотечную программу «Догматека», которая дает возможность закрепить ставку 4% на весь срок кредитования на новостройки компании в Московской области», - рассказала коммерческий директор DOGMA Жанна Белянкина.
Наибольшим спросом среди покупателей пользуются квартиры площадью 30-40 кв. м, на втором месте – лоты до 30 кв. м. Как отмечают аналитики, популярность компактных квартир подтверждает тренд на более доступное жилье в условиях высокой стоимости квадратного метра. На сегодняшний день цена за «квадрат» в регионе составляет порядка 476 тыс. руб. Особенно активно в Подмосковье развиваются локации с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой.
Белянкина отметила, что современный девелопмент — это не просто строительство домов, а создание полноценной экосистемы для жизни.
«В наших проектах в Московской области EVO и «Публицист», мы комплексно подходим к развитию территорий: от транспортной логистики и социальных объектов до прогулочных и пешеходных зон», - подчеркнула коммерческий директор DOGMA.
По её словам, это позволяет компании предлагать рынку не просто квадратные метры, но готовую среду, где комфортно жить, работать и отдыхать.
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