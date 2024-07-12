Дольщикам проблемных ЖК передано около 500 ключей от квартир в Москве

Дольщикам проблемных жилищных комплексов «Троицк Е-39», «Остров Эрин» и дом в поселении Кокошкино, введенных в эксплуатацию в 2023 году, выданы ключи от 482 квартир. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что в этих ЖК продолжается передача квартир.

«Так, в жилом комплексе “Троицк Е-39” собственникам вручено 226 комплектов ключей. С дольщиками подписан 231 акт приема-передачи квартир. В двух корпусах ЖК “Остров Эрин” передано 154 квартиры, подписано 167 актов. И наконец, в проблемном доме в поселении Кокошкино, который мы ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года, передано 102 квартиры, с дольщиками подписано 144 акта приема-передачи», – уточнил глава департамента.

ЖК «Троицк Е-39» был сдан в эксплуатацию в конце лета прошлого года, к выдаче ключей приступили в сентябре. Два последних корпуса жилого комплекса «Остров Эрин» ввели в октябре 2023-го, выдача ключей началась в конце ноября. Проблемный дом в Кокошкине достроили и ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, передача квартир идет с марта 2024-го.

Все объекты достроены силами Московского фонда защиты прав дольщиков, работы на объектах велись за счет городского бюджета.

Загрутдинов напомнил, что согласно постановлению правительства Москвы в настоящее время полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы столичному департаменту строительства.

Он также рассказал, что сейчас достраивается восемь проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 3,5 тысячи дольщиков.

