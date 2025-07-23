Доходный дом на Мясницкой улице признали объектом культурного наследия

Доходный дом на улице Мясницкой, в котором началась история Строгановского училища и размещался отель, где останавливался ученый Дмитрий Менделеев, признали объектом культурного наследия. Об этом рассказали в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

«Доходное владение А.П. Нилуса – Х.Д. Спиридонова – С.В. Давыдовой... включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Список пополнили 142 памятника архитектуры, и теперь он включает 3 тыс. 975 исторических зданий и сооружений», – отметили в ведомстве.

Все памятники находятся под охраной государства, их владельцы и арендаторы должны обеспечивать сохранение и содержание зданий в соответствии с утвержденным предметом охраны.

Доходный дом на Мясницкой – одно из самых узнаваемых и ярких зданий улицы. Он был построен в 1860-е годы на месте бывшего парадного двора усадьбы Салтыковых и отличается парадным фасадом в классических формах работы архитектора Семена Эйбушитца.

Самое старое здание, стр. 4, находится во дворе, в его основании - возведенные до середины XVIII века палаты Салтыковых. В 1825 году здесь началась история Строгановского училища. В первой трети XIX века в здании надстроили третий этаж и открыли гостиницу «Венеция». К 1880-м годам здесь заработал отель «Рояль», где останавливался Дмитрий Менделеев. Дом перестраивали в последний раз в 1891 году, добавив ему четвертый этаж. Автором реконструкции был архитектор Карл Трейман.

