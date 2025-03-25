Для застройщиков разработали услугу по подготовке 3D-модели

В Департаменте градостроительной политики специально для застройщиков разработали услугу по созданию полигональных моделей для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Подать заявку на разработку цифрового трехмерного представления строительного проекта можно на портале «СтроимПросто». Застройщику необходимо авторизоваться на портале через государственную информационную систему СУДИР или портал mos.ru, заполнить и отправить анкету на получение 3D-модели.



«Эксперты в области градостроительства и 3D-моделирования анализируют требования, установленные в распоряжениях, и бесплатно создают полностью соответствующие им модели для объектов программы реновации. При необходимости специалисты оперативно вносят изменения в соответствии с полученными замечаниями», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Заявку застройщиков рассматривают в течение четырех рабочих дней. В разделе «Заявки» можно проверить статус обращения.



Кроме того, застройщики могут ознакомиться с бесплатными мастер-классами и семинарам по вопросам разработки 3D-моделей для АГР.

