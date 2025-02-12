Для прогулок и семейного отдыха: Чем порадуют площадки проекта «Зима в Москве»
Проект «Зима в Москве» продолжает радовать горожан уникальными локациями и атмосферными прогулочными маршрутами. В пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали, какие локации сегодня можно посетить.
Например, Кузнецкий мост стал настоящей зоной волшебства. В начале улицы появился сказочный рождественский вокзал, где можно согреться горячими напитками и купить праздничные сувениры. Столешников переулок оформлен в красно-золотой гамме. Здесь установлены арочные фасады с мини-магазинами, где также доступны и лакомства, и сувениры для всех желающих купить что-то на память.
А Камергерский переулок стал уютной лаунж-зоной, здесь можно попробовать фирменные угощения в рамках проекта «Московское чаепитие». Специальным образом также украшены Тверской бульвар, площадь у станции метро «Баррикадная», Новый Арбат и Старый Арбат.
В период празднования китайского Нового года в рамках проекта «Зима в Москве» с 28 января по 9 февраля в центре города прошли театрализованные представления «Танец дракона», передает «Радиоточка НСН».
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