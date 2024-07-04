Для гостей выставки на Никитском бульваре подготовили масштабную программу

В рамках 100-дневного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на Никитском бульваре проходит арт-маркет «Искусство рядом» и красочная выставка при поддержке столичного правительства: 2,5 тысячи молодых дизайнеров и художников объединения «Выставочные залы Москвы» представляют свои работы.

Посетители выставки на Никитском бульваре изучают современную живопись, тенденции в мире искусства, а также совершают покупки понравившихся им картин и арт-объектов. Кроме того, жители и гости столицы принимают участие в творческих мастер-классах.

В частности, в субботу, 6 июля, посетители смогут поучаствовать в занятии по скетчингу в рамках авторского проекта «Безусловная любовь». Участники мастер-класса смогут создать зарисовку в технике быстрых рисунков. Также гостей ждет сеанс арт-терапии в виде экспрессивного рисования «Арт-клякса».

В воскресенье, 7 июля, посетители выставки узнают основы портретного жанра. Мастер-класс «Портретный рисунок» поможет разобраться в особенностях и разнице техник написания человеческого лица пастелью, углем и сангиной.

