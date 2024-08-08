Для гостей «Лета в Москве. Все на улицу!» проведут бесплатные тренировки

Тренировки, направленные на развитие координации, пройдут для москвичей и гостей города в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Так, 10 августа в 26 парках и усадьбах столицы состоятся занятия йогой с опытными наставниками, а также функциональные тренировки. При этом 11 августа такие занятия пройдут на 24 фестивальных площадках. Участники будут выполнять упражнения для укрепления больших видимых и мелких мышц-стабилизаторов. Также занятия по йоге запланированы 10 августа на крышах районных центров «Место встречи». В этот же день состоятся функциональные тренировки в зоне отдыха «Левобережье». Занятия 11 августа пройдут в парке «Мещерский», в зонах отдыха «Серебряный бор» (пляж № 3), «Тропарево», у Большого Городского пруда в Зеленограде, на пляже в парке «Строгино Wake Park».

Кроме того, 10 августа в парках «Дубовая роща “Маяк”», «Свиблово», «Суворовский», «Кузьминки-Люблино», на стадионе «Авангард», на площадках на улице Перекопской (дом 34, корпус 2) и в Зеленограде (корпус 1123) состоятся тренировки по настольному теннису. Тренеры помогут горожанам провести разминку, отработать технику и точность ударов. В этот день также планируются занятия по бадминтону, они пройдут в ландшафтном парке «Южное Бутово», на ул. Василисы Кожиной (д. 14, к. 6), Демьяна Бедного (д. 7), Яблочкова (д. 43), Кусковской (д. 31, к. 1), Рождественской (д. 19, к. 2), Россошанской (д. 9, к. 1а), Бескудниковском бульваре (д. 25, к. 4).

На 11 августа намечены занятия по ушу в детском парке им. Н.Н. Прямикова, саду «Эрмитаж», парках «Музеон», Олимпийской Деревни, «Митино», «Зюзино», Гончаровском, Перовском и Бутовском, а также в музее-заповеднике «Коломенское». Участники тренировок смогут отработать перемещения, удары и выполнить силовые упражнения. Кроме того, в этот день горожане и гости столицы поучаствуют в тренировках по роллер-спорту. Они пройдут в парках «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Сокольники», «Печатники», «Сосенки», «Зюзино», Олимпийской Деревни, «Митино». Также занятия запланированы на ВДНХ и площадке культурного центра «Зеленоград».

