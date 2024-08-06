Для гостей форума-фестиваля «Москва 2030» подготовили семейный маршрут

Современное интерактивное пространство «Бульвар московского долголетия» открылось на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе, в этой зоне будет интересно посетителям всех возрастов.

Как отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов, на экспозиции гости познакомятся с основными факторами, которые влияют на продолжительность жизни, узнают об известных долгожителях, решат тематический кроссворд, заглянут в будущее с помощью искусственного интеллекта.

«"Московское. Яркое. Твое. Долголетие" — главный слоган экспозиции, который в полной мере отражает новый стиль жизни участников "Московского долголетия". Москвичи старшего возраста следят за прогрессом и пользуются всеми возможностями, которые дает город для долгой и счастливой жизни», — указал Филиппов.

Центральный объект экспозиции — «Древо жизни», украшенное циферблатами часов, напоминающими о необходимости уже сейчас заботиться о своем долголетии. Гостям предложат воспользоваться самым простым и доступным способом сохранения когнитивных функций мозга — решить интерактивный кроссворд с интересными фактами о долголетии.

Также на мероприятии доступна виртуальная экскурсия «Нестарый Арбат» — уникальный маршрут, специально разработанный для «Московского долголетия» писателем и москвоведом Александром Васькиным. На площадке каждый сможет стать участником социологического исследования, изучить самые популярные факторы долголетия на арт-инсталляции из 165 слов «Манифест долголетия», сделать «Портрет долголетия» и увидеть себя в возрасте от 70 лет с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, на форуме-фестивале представлена инсталляция, которая позволит буквально услышать, как звучит долголетие.

Интерактивное пространство открыто ежедневно, кроме понедельника. В свою очередь, на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» доступна насыщенная тематическая программа с лекциями, спектаклями, мастер-классами. Мероприятие проходит с 1 августа по 8 сентября, вход свободный.

