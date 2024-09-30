Детский сад с бассейном возведут в Алтуфьевском районе Москвы

Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 200 мест, построят в Алтуфьевском районе Москвы. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Проект предполагает возведение здания переменной этажности – от одного до трех этажей. На первом этаже оборудуют бассейн», – сообщил он.

Уточняется, что детский сад будет рассчитан на восемь групп. На первом этаже здания помимо бассейна разместится медицинский блок и три блока помещений под группы. Также три групповых ячейки, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий намерены разместить на втором этаже. Еще две группы и кабинет администрации будут расположены на третьем этаже.

При этом в каждой группе предусмотрены отдельные игровые и спальные зоны, буфет и санузел. В рамках реализации проекта также благоустроят прилегающую территорию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял об обновлении социальной инфраструктуры в Северо-Восточном административном округе города. Помимо Алтуфьево детские сады построят в Останкинском районе и Южном Медведкове. Еще два образовательных учреждения появятся в Свиблове и Марьиной Роще.

