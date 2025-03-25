Детский сад с бассейном появится в Покровском-Стрешневе

Детский сад на 300 мест в Покровском-Стрешневе готов на 70%, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Детский сад площадью около 6,5 тысячи квадратных метров на территории жилого квартала Holland park возводит девелопер. В детском саду разместятся физкультурный и музыкальный залы, 12 групповых ячеек, бассейн, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Строители уже завершили монолитные работы.



«Уже возведен монолит, ведутся устройство кровли, фасадные работы, производится подключение к внутренним инженерным сетям. После завершения строительства инвестор планирует передать здание в систему столичного образования», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



В детском саду создадут условия для комфортного пребывания ребят разного возраста. Для самых младших детей групповые ячейки разместят на первом этаже.



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