Десятков рассказал о строительстве метро у бульвара Генерала Карбышева

В столице ведется строительство станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии с двумя подземными вестибюлями. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Он объяснил, что выходы со станции будут вести на улицу Маршала Тухачевского и бульвар Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники.

«Сейчас от места размещения будущей станции до ближайшей действующей станции "Народное Ополчение" свыше одного километра, а до "Октябрьского Поля" — около двух. С вводом объекта в эксплуатацию жители района получат станцию метрополитена в шаговой доступности», – добавил Десятков.

Отмечается, что строительство станции «Бульвар Генерала Карбышева» проходит на улице Маршала Тухачевского вблизи пересечения с бульваром Генерала Карбышева и улицей Генерала Глаголева.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков рассказал, что в настоящее время на строительной площадке началась разработка котлована демонтажно-щитовой камеры для приема двух тоннелепроходческих механизированных комплексов. Известно, что камера строится на глубине свыше 16 метров.

Благодаря новой ветке метро снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии. К тому же сократится интенсивность движения автотранспорта по Московскому скоростному диаметру, Звенигородскому, Новорижскому шоссе и ближайшим улицам. Это поможет улучшить экологическую ситуацию на северо-западе Москвы.

