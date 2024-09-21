Десятков рассказал о работах у станции метро «Бульвар Генерала Карбышева»

На площадке возле станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии на улице Маршала Тухачевского стартовало создание котлована демонтажно-щитовой камеры для приема двух тоннелепроходческих механизированных комплексов. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Камера строится на глубине свыше 16 метров. Она необходима для приема ТПМК «Натали» и «Виктория» диаметром шесть метров, которые выполняют проходку левого и правого перегонных тоннелей между строящимися станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева»», - подчеркнул он.

Десятков рассказал, что для создания камеры необходимо сделать выемку около 11 тысяч кубометров грунта. По его словам, разработка ведется грейфером, экскаваторами и кранами, которые используются для устройства распорной системы. Отмечается, что уже разработано 10% необходимого объема грунта.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков добавил, что после выхода и демонтажа щитов в месте соединения перегонных тоннелей и станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева» создадут основные монолитные конструкции сбойки.

Для перекладки инженерных коммуникаций были вырублены насаждения на улице Маршала Тухачевского, однако уже после завершения строительства территорию вновь озеленят в необходимом объеме.

С вводом станции метро в эксплуатацию жители района получат новый транспортный объект в шаговой доступности, так как сейчас до ближайшей действующей станции «Народное Ополчение» гражданам приходится идти более километра, а до станции «Октябрьское Поле» — около двух.

