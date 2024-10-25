Десятков: До конца года завершат надвижку пролета моста в створе Берегового проезда
Строители начнут заключительный этап надвижки пролетного строения моста в створе Берегового проезда, работу завершат в четвертом квартале этого года, сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.
Он отметил, что на объекте работают более 300 человек и 30 единиц техники. По его словам, возведение моста не нарушило навигацию судов.
«Завершение сооружения капитальных опор и заключительный этап надвижки пролетного строения моста намечены на четвертый квартал 2024-го. В первом полугодии 2025-го подойдет к концу возведение руслового и эстакадного пролетных строений, а также подпорных стен и съездов», – уточнил он.
На данном этапе смонтировано более 5,7 тысячи тонн сооружения, осуществлено три этапа надвижки пролетного строения из четырех запланированных.
По проекту моста в створе Берегового проезда предусмотрена арочно-подвесная конструкция. Арки установили еще до третьего этапа надвижки.
В ходе строительства прошли пять проверок, в которых приняли участие специалисты Мосгосстройнадзора.
Глава ведомства Антон Слободчиков отметил, что специалисты проверяли бетон на прочность, шаг армирования в железобетонных конструкциях и соблюдение техники безопасности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый мост соединит Филевский Парк, район Хорошево-Мневники и Пресненский. Помимо этого, глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в районе Филевский парк построят школу на 375 мест.
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