Десятков: До конца года завершат надвижку пролета моста в створе Берегового проезда

Строители начнут заключительный этап надвижки пролетного строения моста в створе Берегового проезда, работу завершат в четвертом квартале этого года, сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Он отметил, что на объекте работают более 300 человек и 30 единиц техники. По его словам, возведение моста не нарушило навигацию судов.

«Завершение сооружения капитальных опор и заключительный этап надвижки пролетного строения моста намечены на четвертый квартал 2024-го. В первом полугодии 2025-го подойдет к концу возведение руслового и эстакадного пролетных строений, а также подпорных стен и съездов», – уточнил он.

На данном этапе смонтировано более 5,7 тысячи тонн сооружения, осуществлено три этапа надвижки пролетного строения из четырех запланированных.

По проекту моста в створе Берегового проезда предусмотрена арочно-подвесная конструкция. Арки установили еще до третьего этапа надвижки.

В ходе строительства прошли пять проверок, в которых приняли участие специалисты Мосгосстройнадзора.

Глава ведомства Антон Слободчиков отметил, что специалисты проверяли бетон на прочность, шаг армирования в железобетонных конструкциях и соблюдение техники безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый мост соединит Филевский Парк, район Хорошево-Мневники и Пресненский. Помимо этого, глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в районе Филевский парк построят школу на 375 мест.

