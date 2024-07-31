Десятая акция программы «Миллион призов» пройдет в Москве

Десятая акция программы «Миллион призов» с гарантированными призами пройдет в столице. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Он отметил, что теперь при поддержке столичных властей на избирательных участках установлены специальные приспособления, которые позволяют даже на участке принять участие в электронном голосовании. По словам Платонова, в текущем году к программе присоединились новые ритейлеры и благотворительные организации.

Со своей стороны, руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что онлайн-избиратели на выборах в Мосгордуму смогут выиграть 1,7 млн призов. Он отметил, что они будут разыграны среди участников дистанционного онлайн-голосования, а также тех, кто придет на участок и проголосуют, используя терминал для электронного голосования.

Так, среди всех этих участников будут разыграны призы номиналом в одну тысячу, три тысячи и пять тысяч баллов. Также будут гарантированные призы для старшего поколения и для людей, которые впервые участвуют в голосовании.

