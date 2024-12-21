Депкульт Москвы рассказал о развитии детских школ искусств
Детские школы искусств (ДШИ) столицы отправят предложения по набору на 2025 год в департамент культуры Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель ведомства Алексей Фурсин.
Он напомнил, что план формируется к апрелю на основании данных, которые подаются ДШИ, в соответствии с количеством выпускников, свободными местами по различным специальностям и прочими показателями. В связи с этим состав обучающихся на следующий год, по его словам, будет полностью понятен уже после получения предложений.
«На следующей неделе отправлю запрос во все ДШИ, чтобы уже к концу февраля, а не ближе к апрелю понимать возможности и готовность школ по набору на следующий учебный год», - сообщил чиновник.
При этом Фурсин подчеркнул, что бюджетное финансирование на предпрофессиональные программы не изменится, поэтому их количество не уменьшится по сравнению с текущим учебным годом.
Ранее в Депкульте Москвы заявили, что информация о планах по урезанию финансирования и закрытию столичных ДШИ не соответствует действительности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru