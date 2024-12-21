Депкульт Москвы рассказал о развитии детских школ искусств

Детские школы искусств (ДШИ) столицы отправят предложения по набору на 2025 год в департамент культуры Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель ведомства Алексей Фурсин.

Он напомнил, что план формируется к апрелю на основании данных, которые подаются ДШИ, в соответствии с количеством выпускников, свободными местами по различным специальностям и прочими показателями. В связи с этим состав обучающихся на следующий год, по его словам, будет полностью понятен уже после получения предложений.

«На следующей неделе отправлю запрос во все ДШИ, чтобы уже к концу февраля, а не ближе к апрелю понимать возможности и готовность школ по набору на следующий учебный год», - сообщил чиновник.

При этом Фурсин подчеркнул, что бюджетное финансирование на предпрофессиональные программы не изменится, поэтому их количество не уменьшится по сравнению с текущим учебным годом.

Ранее в Депкульте Москвы заявили, что информация о планах по урезанию финансирования и закрытию столичных ДШИ не соответствует действительности.