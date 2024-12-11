Число товарных единиц в каталоге портала поставщиков достигло 3 миллионов

Количество стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге портала поставщиков достигло трех миллионов, самыми популярными категориями каталога являются медицинские изделия, строительные товары и спецодежда. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что каталог стандартных товарных единиц является одним из ключевых инструментов портала поставщиков. В нем содержится перечень уникальных описаний продукции в структурированном формате, они связаны с предложениями подрядчиков, поставщиков и исполнителей. По словам Багреевой, это облегчает процесс закупок и продаж, а также упрощает поиск товара. В среднем в каталог каждый день загружается 1,8 тысячи новых товарных единиц, каждый год он прирастает примерно на 500 тысяч позиций. Количество стандартных единиц в каталоге достигло трех миллионов за шесть лет.

«Наиболее популярными категориями в 2024 году стали: строительные товары, медицинские изделия, спецодежда, полиграфическая продукция, школьные учебники и мебель», - сказала Багреева.

Рост числа СТЕ является следствием расширения ассортимента поставляемых услуг и товаров. Это связано с активным импортозамещением и выходом на рынок РФ новых производителей на смену ушедшим зарубежным, а также с наращиванием числа зарегистрированных пользователей.

Каталог постоянно развивается. В частности, в этом году ключевые изменения были направлены на создание удобного интерфейса сервиса и упрощение навигации для пользователей. Эффективнее стали обрабатываться фильтры по категориям и конечным позициям, а также поисковые запросы. В будущем расширение функциональных возможностей системы будет продолжено, также будут совершенствоваться механизмы поддержки пользователей и обратной связи.

Портал поставщиков является одной из ключевых электронных закупочных платформ России, которая позволяет госзаказчикам приобретать необходимые для них услуги и товары. Поставщики в свою очередь могут расширять географию бизнеса, увеличивать продажи и находить надежных партнеров. На сегодняшний день на площадке работает более 350 тысяч предпринимателей со всей страны.

