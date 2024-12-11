Число столичных коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличено в зимний период

Число коммунальных бригад из Москвы в Луганской и Донецкой народных республиках увеличили до 77 в зимний период. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что аварийные бригады специалистов комплекса московского городского хозяйства постоянно находятся в Луганске и Донецке с августа 2022 года. Специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами на инженерных сетях и в многоквартирных домах.

«В этом году в течение весенне-летнего периода в городах-побратимах работали 44 столичные бригады, состоявшие из 286 специалистов и 120 единиц техники, включая экскаваторы, погрузчики и иную. На зимний период количество бригад увеличили до 77», — указали в мэрии, уточнив, что на местах заняты 557 человек и 169 единиц техники.

Пополнение штата и оборудования необходимо для оказания помощи луганским и донецким коммунальщикам в осенне-зимний период. Все бригады полностью укомплектованы, в них работают специалисты различных направлений – газо- и электросварщики, слесари-сантехники, экскаваторщики. Сотрудники имеют в распоряжении аварийно-ремонтный автомобиль, экскаватор и необходимые инструменты. Во взаимодействии местных органов власти и ресурсоснабжающих организаций с бригадами помогает диспетчерская служба.

Коммунальщики Москвы в рамках соглашений между правительствами столицы, ЛНР и ДНР проводят работы по восстановлению домов, школ, больниц, дорог, мостов и коммунальной инфраструктуры в городах-побратимах, а также занимаются благоустройством общественных пространств.

