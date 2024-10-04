С начала этого года на портале поставщиков из разных регионов России зарегистрировалась 21 тысяча новых пользователей. Таким образом, их общее количество выросло до 350 тысяч, рассказала руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч, из них 90% – представители малого и среднего бизнеса. Только с начала этого года к работе на платформе присоединилась 21 тысяча поставщиков», - поделилась она.

Так, Багреева уточнила, что уже заключено 12,3 тысячи контрактов на закупку различных товаров и услуг.

Глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов в свою очередь рассказал, что «Портал поставщиков» был создан в 2013 году, и сегодня насчитывает уже более 2,9 миллионов товаров, работ и услуг от предпринимателей. Так, каждый день на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что за первые полгода 2024 года на портале оформили более 310 тысяч закупок, что на 11% больше, чем за такой же период 2023 года.

