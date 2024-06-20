Четыре жилых дома в Таганском районе Москвы демонтировали в рамках реновации
В Москве с момента старта программы реновации демонтировали четыре расселенных дома в Таганском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Жильцы всех четырех зданий получили квартиры в новостройке на улице Мельникова, дом 2. Она стала первой заселяемой по программе реновации в районе», – уточнил глава департамента.
Демонтаж производился по технологии «умного сноса». В соответствии с принципами безопасности, экологичности, а также максимальной переработки образующихся отходов. Зеленые насаждения при сносе строений максимально сохранены. Их закрыли специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.
Загрутдинов рассказал, что всего в Таганском районе в программе реновации участвуют 16 домов, в которых проживают 2,2 тысячи человек.
В Москве за последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru