Четыре жилых дома отремонтируют в районе Филевский Парк на западе Москвы

В районе Филевский Парк пройдет капитальный ремонт четырех многоквартирных домов. Были согласованы соответствующие проекты, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласованные проекты предполагают комплекс наружных и внутренних работ в четырех жилых зданиях 1937–1988 годов постройки. В них заменят инженерные сети, обновят кровли и фасады. Для каждого объекта определен индивидуальный перечень работ», – рассказал Щербаков.



В доме на Филевском бульваре планируется ремонт бетонных плит техподполья, а также обновление отопительных систем, водо- и электроснабжения.



В здании на Багратионовском проезде будет обновлена кирпичная кладка фасада, восстановлены балконные плиты и козырьки. Кроме того, замене подлежит гидроизоляция, а на кровле установят металлические ограждения.



В жилой многоэтажке на 2-й Филевской улице отремонтируют гидроизоляцию крыши, ограждения и стальные зонты. Также специалисты реконструируют бетонную защиту плит техподпольев и технического этажа.



В доме на улице Василисы Кожиной проектом предусмотрен ремонт фасада и балконных плит, обновление стропильной системы, утепление чердачного перекрытия и кровельного покрытия, а также ограждений крыши. Будут благоустроены входные группы и отмостка, заменены окна и двери и модернизировано электроснабжение.

