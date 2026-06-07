Четыре жилых дома отремонтируют в районе Филевский Парк на западе Москвы
В районе Филевский Парк пройдет капитальный ремонт четырех многоквартирных домов. Были согласованы соответствующие проекты, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласованные проекты предполагают комплекс наружных и внутренних работ в четырех жилых зданиях 1937–1988 годов постройки. В них заменят инженерные сети, обновят кровли и фасады. Для каждого объекта определен индивидуальный перечень работ», – рассказал Щербаков.
В доме на Филевском бульваре планируется ремонт бетонных плит техподполья, а также обновление отопительных систем, водо- и электроснабжения.
В здании на Багратионовском проезде будет обновлена кирпичная кладка фасада, восстановлены балконные плиты и козырьки. Кроме того, замене подлежит гидроизоляция, а на кровле установят металлические ограждения.
В жилой многоэтажке на 2-й Филевской улице отремонтируют гидроизоляцию крыши, ограждения и стальные зонты. Также специалисты реконструируют бетонную защиту плит техподпольев и технического этажа.
В доме на улице Василисы Кожиной проектом предусмотрен ремонт фасада и балконных плит, обновление стропильной системы, утепление чердачного перекрытия и кровельного покрытия, а также ограждений крыши. Будут благоустроены входные группы и отмостка, заменены окна и двери и модернизировано электроснабжение.
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