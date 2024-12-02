Технопарки и промпарки построят в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» в рамках КРТ

По проекту планировки территории экс-промзоны «Алтуфьевское шоссе» (район Отрадное, СВАО) строители возведут промышленные предприятия в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В столице реализуют проекты комплексного развития территорий, которые предусматривают возведение в том числе объектов промышленного и производственного назначения. Так, в районе Отрадное на части бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» инвестор построит четыре промпарка и технопарка общей площадью почти 275 тысяч квадратных метров. В результате появится свыше 2,8 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.



Рядом с реорганизуемым участком находятся железнодорожные пути МЦД-1, река Лихоборка и Алтуфьевское шоссе.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, за счет реконструкции Проектируемого проезда № 4875 и образования трех улиц на территорию будут организованы удобные подъезды. Суммарная длина новых дорог достигнет 1,49 км.



В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что при утверждении подобных проектов важны не только улично-дорожная сеть, но и отсутствие барьеров и пешеходная проницаемость, а также возможность развивать каркасный общественный транспорт. Сегодня в соответствующем направлении создана транспортная система, включающая два центральных диаметра, МЦК и несколько линий метро. Кроме того, добавила Княжевская, важны облик производственных зданий, функциональные зонирование и благоустройство территории.



Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

