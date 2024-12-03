Четыре новых проезда появится на пересечении Староволынской и Минской улиц

Москомархитектура утвердила проект планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети на пересечении Минской и Староволынской улиц, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра», - сказал он.

По словам Ефимова, в соответствии с ППТ появятся подъезды к трансформаторным подстанциям, объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров и очистным сооружениям. Кроме того, на участке протяженностью порядка 750 метров также будет проведена реконструкция Староволынской улицы. В проекте планировки, который был утвержден, учли работы по инженерно-техническому обеспечению земельных участков, на которых планируется застройка.

По словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, было учтено благоустройство территории и устройство велодорожек при проектировании улично-дорожной сети в районе Фили-Давыдково.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построили более 60 километров дорог с начала года.

