Четыре коммерческих помещения выставлены торги в центре Москвы

На городские торги выставили четыре нежилых помещения свободного назначения в районах Арбат, Басманный и Замоскворечье. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики Москвы, Кирилл Пуртов.

Все предложенные на аукцион помещения находятся на первых этажах жилых и нежилых зданий, их площадь составляет от 21,3 до 157,9 квадратного метра.

«Свободное назначение объектов позволит победителям использовать их для различных коммерческих целей. Стоимость лотов определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут в период с 19 июня по 10 июля. К участию приглашаются юридические и физические лица», – уточнил Пуртов.

Самые большие помещения находятся в Замоскворечье. В Серпуховском переулке предложено помещение площадью около 158 квадратных метров, оно расположено на первом этаже двухэтажного нежилого здания.

Еще одно площадью 59 «квадратов» находится на первом этаже жилого дома на улице Большая Ордынка.

Помещение в 30 квадратных метров с отдельным входом с улицы расположено в многоквартирном доме на Поварской улице в районе Арбат. Также небольшое пространство выставлено на торги в жилом доме на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе, рядом со станцией метро «Красные ворота».

Заявочные кампании завершатся в период с 10 июня по 1 июля. Для участия в торгах необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

