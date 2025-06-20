Чемпионат ЦФО по стрельбе на дальние дистанции пройдет 28–29 июня в парке «Патриот»
Чемпионат Центрального федерального округа по стрельбе на дальние дистанции пройдет в огневом центре подмосковного парка «Патриот» 28–29 июня. Об этом сообщили организаторы соревнований.
В мероприятии примут участие 70 лучших стрелков из разных российских регионов.
«Спортсмены выполнят 20 упражнений на дистанциях до 1 тыс. 200 м, соревнуясь как в личном, так и в командном зачетах», – указано в сообщении.
Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: в стрельбе из винтовки полуавтоматической 100 – 1200 м, винтовки с ручным перезаряжанием 100 – 1200 м, винтовки полуавтоматической на 100 – 1200 м группой, винтовки с ручным перезаряжанием 100 – 1200 м (группа).
Участники чемпионата смогут выполнить престижный норматив «Снайпинг Long Range – 1 тыс. 200 м» - особое квалификационное упражнение на экстремальной дальности, требующее от стрелка точных расчетов и безупречной техники.
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