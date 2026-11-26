Жилой дом начала XX века отремонтируют в Староконюшенном переулке (район Хамовники, ЦАО), уже согласован проект ремонта. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Государственную экспертизу прошел проект ремонта многоквартирного дома 1914 года постройки в районе Хамовники. Предусмотренные документацией работы, в том числе ремонт кровли и модернизация инженерных систем, направлены на повышение эксплуатационных характеристик объекта. При этом проект предполагает сохранение исторического облика здания, включая декоративное оформление и цветовое решение фасадов», — добавил Щербаков.

Отмечается, что бывший доходный дом купца Ивана Коровина, построенный по проекту Ивана Кондратенко, не является объектом культурного наследия, но составляет часть традиционной для центра Москвы застройки. Здание украшено балконами с ограждениями в виде кованых решеток и балюстрад, эркерами, карнизами и рустовкой. Входные группы в свою очередь обрамлены фризами с барельефами и полуколоннами ионического ордера. В ходе капремонта восстановят утраченные декоративные элементы и сохранят исторические архитектурные решения.

Рабочие выполнят окраску в соответствии с колористическим паспортом, обработают наружные стены бактерицидным составом и заменят штукатурный слой. Также будут очищены и окрашены ограждения балконов и кованые ворота арок, специалисты восстановят их геометрию. Проектом предусмотрены обновление помещений электрощитовой и подвала, козырьков дворовых фасадов, плит балконов и эркеров. На чердаке заменят ходовой настил и утеплитель, а на кровле заменят покрытие и отремонтируют стены надстроек.

Кроме того, по проекту будут заменены системы центрального отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения, после чего рабочие выполнят локальный восстановительный ремонт.

