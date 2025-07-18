«Быть экологичным – выгодно»: В Москве наградили победителей конкурса «Знай наших»

Четыре лучших предприятия малого и среднего бизнеса, соответствующих экологическим и социальным стандартам, наградили в рамках третьего сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Ими стали НПО «Броня» (г. Волгоград, Волгоградская область) «Лангуст 66»(г. Краснотурьинск, Свердловская область), «КузбассДробМаш» (г. Новокузнецк, Кемеровская область) и «ПОЛИКРАФТ» (г. Саяногорск, Республика Хакасия).

Церемония награждения прошла 17 июля в Репинском сквере, на которой награды победителям вручили компания РУСАЛ и Лига зеленых брендов.

Так, своих фаворитов РУСАЛ и Лига зеленых брендов отбирали из общего числа заявок конкурса – в этом году поступило рекордные почти 25 тыс. заявок. До второго этапа дошли 95 брендов, их оценивали по методике Национального стандарта, разработанного Лигой зеленых брендов на площадке Роскачества. Это позволило определить и наградить наиболее перспективные компании, соответствующие экологическим и социальным стандартам устойчивого бизнеса.

«Чтобы идти в ногу со временем, соответствовать требованиям регулятора и укреплять свои позиции на рынке, каждое предприятие старается внедрять практики, способствующие устойчивому развитию их бизнеса. И компании-победители, отобранные по итогам оценки Лиги зелёных брендов, подтверждают, что на рынке есть успешные игроки, являющиеся перспективными деловыми партнерами для построения долгосрочного сотрудничества, так как уделяют должное внимание соблюдению экологических и социальных критериев устойчивого развития, доказывают это на практике. Сегодня быть экологичным – это экономически выгодно», - рассказала директор по устойчивому развитию объединенной компании РУСАЛ Ирина Бахтина.

«Именно такие партнерства: институтов государственного развития – таких, как Роскачество, лидера в области устойчивого развития - компании РУСАЛ, и бизнес-объединения лидеров ответственного ведения бизнеса - Лиги зеленых брендов, позволяют дать победителям конкурса «Знай наших!» наиболее комплексную поддержку и масштабирование: возможность войти в цепочку ответственных поставок РУСАЛ, участие в Зеленом Рейтинге Лиги зеленых брендов и Роскачство, консультационную и экспертную поддержку победителей на этом пути», - отметила председатель Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.

Директор московского представительства НПО «Броня» Ринат Юмакаев сообщил: «Наша продукция имеет сертификацию «Зеленый листок». Это всемирно признанная сертификация. Наша продукция не горючая, то есть экологически чистая. Кроме этого, мы второй год подряд являемся ответственными экспортерами ESG и занимаем первое место».

При этом гендиректор ООО «ПОЛИКРАФТ» Дарья Городецкая отметила, что получение такой премии, как «Знай наших», повышает статус компании и дает выход на более широкую аудиторию потенциальных партнеров и потребителей.

