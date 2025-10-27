Бульвар Академика Ландау соединили с Дмитровским шоссе

В районе станции метро «Физтех» бульвар Академика Ланда был продлен до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«В рамках проекта в районе Северный на северо-востоке Москвы построили и реконструировали 0,5 километра дорог. Соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе, устроили разворотные съезды», – отметил Десятков.

Проект находился под строгим контролем профильных ведомств. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделялось соблюдению стандартов на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в ходе строительства было проведено восемь выездных проверок, в рамках которых оценивалось соответствие работ проектной документации. Также были привлечены эксперты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля качества материалов. По итогам финальной проверки было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, добавил Слободчиков.

Реализованный проект улучшил транспортное обслуживание 1-го и 2-го микрорайонов района Северный. Благодаря реализации проекта появилась новая дорожная связь между Долгопрудненским шоссе и бульваром Академика Ландау. Также было обеспечено сквозное движение через Дмитровское шоссе. Помимо всего прочего, повысилась транспортная доступность станции метро «Физтех».

Кроме того, появление локальных дорог позволило сократить перепробег автомобилей, оптимизировать распределение транспортных потоков и снизить нагрузку на крупные магистрали.

Напомним, что, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в ближайшие годы в Москве планируется ввести в эксплуатацию более 283 км новых дорог, построить 47 искусственных сооружений и создать 58 пешеходных переходов.

