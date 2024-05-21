Более трех тысяч рабочих мест в офисах появится в Москве по городской программе
В столичном районе Очаково-Матвеевское возведут многофункциональный деловой центр, где смогут трудоустроиться более 3,2 тысячи человек, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор за счет собственных средств построит на Озерной улице 17-этажный деловой комплекс где смогут найти работу более 3,2 тысячи человек. Площадь здания составит около 38 тысяч квадратных метров», – отметил Овчинский.
Помимо офисов в новом бизнес-центре расположатся предприятия общепита и торговые модули. На подземном паркинге делового центра будут доступны зарядные устройства для электрокаров, а на прилегающей территории откроют парковки для самокатов и велосипедов.
По словам коммерческого директора дирекции коммерческой недвижимости ПИК Никиты Бобарыкина, деловой центр LAKES станет точкой притяжения для жителей и поспособствует развитию предпринимательства.
Ранее комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект планировки территории 1 в районе Очаково-Матвеевское. Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская отметила, что помимо многофункционального центра в этом районе будет реализована программа реновации и построены школы, детские сады и поликлиники.
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