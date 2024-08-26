Более трех тысяч объектов в Донецке подготовят к зиме коммунальщики из Москвы

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы подготовят к зимнему сезону более трех тысяч объектов в Донецке.

Работы ведутся в Ворошиловском, Калининском, Ленинском, Буденновском, Пролетарском районах города. Специалисты готовят к зиме 2606 многоквартирных домов, 210 школ и детсадов, 167 больниц, 116 объектов культуры, спорта, другие социально значимые учреждения.

Работы уже выполнены на 97% и будут завершены согласно планам, до 1 сентября. Аварийные бригады коммунальщиков Москвы проводят гидравлические испытания, промывают системы отопления и устраняют выявленные повреждения.

До конца сентября столичные специалисты также подготовят к холодам 150 котельных и почти 840 километров тепловых сетей Донецка.

