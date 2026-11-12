Более полутора тысяч квартир для программы реновации станет доступно москвичам
В двух районах Москвы возведут многоэтажки для программы реновации. Корпуса новостроек появятся в районе Войковский на севере города и на юго-западе в Черемушках. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, проекты строительства двух жилых домов согласованы. Оба здания появятся на свободных земельных участках в микрорайонах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
Новостройка в Войковском районе на улице Адмирала Макарова, земельный участок 2, будет состоять из пяти двухсекционных корпусов, объединенных подземным паркингом. В комплексе запланировано 864 квартиры общей площадью 54 тысячи квадратных метров. Новый дом будет находиться в пешей доступности от станции метро «Войковская». Второй объект построят в Черемушках недалеко от станции метро «Профсоюзная» на улице Цюрупы. Это будет восьмисекционное здание на 732 квартиры. Общая площадь жилья в нем составит более 46 тысяч квадратных метров.
В соответствии со стандартами программы объекты сдаются с чистовой отделкой, которая выполнена из современных долговечных и безопасных материалов. На первых этажах новостроек предусмотрены помещения для открытия коммерческих организаций. Придомовую территорию благоустроят: там появятся детские и спортивные площадки, разобьют газоны, высадят деревья, а также создадут безбарьерную среду для удобства семей с маленькими детьми и маломобильных людей.
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