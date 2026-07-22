Более 900 студентов проходят практику на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне «Технополис Москва» стартовал очередной этап производственной практики — студенты погружаются в работу высокотехнологичных предприятий. Уже свыше 900 учащихся вузов и колледжей столицы осваивают профессию на реальных производствах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает развивать кадровый потенциал для промышленности и готовить высококлассных специалистов на передовых производствах. С 2022 года в столичной ОЭЗ реализуется проект “Техностажировка”, и за все время в нем приняли участие более 3,2 тысячи студентов московских вузов и колледжей. Сейчас производственную практику на предприятиях проходят свыше 900 учащихся — это в 2,5 раза больше, чем в январе — июне 2025 года. Проект охватывает 65 компаний, работающих в самых разных сферах: от производства лазерного оборудования и микроэлектроники до выпуска лекарственных препаратов, медицинских изделий, литийионных аккумуляторов и иммунобиологических вакцин для животных», — подчеркнул Ликсутов.

Благодаря «Техностажировке» будущие специалисты могут ещё во время учёбы увидеть, как устроено современное производство, и применить теоретические знания на практике. Нередко такая стажировка становится прямой дорогой к трудоустройству: предприятия, заинтересованные в молодых квалифицированных кадрах, предлагают участникам проекта работу после окончания вуза. Среди принимающих организаций — компании, выпускающие инновационную продукцию и играющие важную роль в укреплении технологического потенциала страны.

Образовательные учреждения тесно сотрудничают с ОЭЗ: подписано свыше 30 соглашений о проведении учебных, производственных и преддипломных практик. В числе главных партнёров — МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, МФТИ, РЭУ имени Г. В. Плеханова и другие ведущие учебные заведения столицы.

