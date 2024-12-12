Более 80% колец эскалаторного тоннеля установлены во втором вестибюле «Рижской»

При возведении эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции «Рижская» БКЛ было установлено свыше 130 колец — это более 80% от изначально запланированного объема работ, заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

По его словам, для создания тоннеля, возводимого с наклоном в 60 градусов, необходимы 165 чугунных колец диаметром 10,5 метра. Он добавил, что работы ведутся круглосуточного, с применением горного способа в стесненных условиях.

По периметру строительной площадки проведены инженерные коммуникации, в частности, действующих станций МЦД и метрополитена, а также Рижского вокзала.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков заявил, что перед разработкой котлована велась комплексная подготовка с заморозкой водонасыщенных грунтов. Изымаемый грунт, согласно экологическим требованиям, самосвалами вывозили на полигон — сейчас уже утилизировано более 8,8 тысячи кубометров. При этом применяется система отчетности и выполняются лабораторные анализы.

Открытие станции «Рижская» разгрузило Люблинско-Дмитровскую, Калужско-Рижскую и Сокольническую ветки метро. Кроме того, была снижена интенсивность дорожного движения в СВАО, а также улучшена транспортное обслуживание районов Марьина Роща и Мещанский.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве пересадки между станциями «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии и БКЛ.



Также глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов заявил, что готовность школы на 375 мест в районе Филевский Парк составляет свыше 80%. Сейчас строители ведут благоустройство территории, монтаж наружных сетей и отделку помещений.

