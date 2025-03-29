Более 80 человек посетили семинар о строительстве в зонах ОКН
Свыше 80 человек посетили семинар, посвященный обсуждения нюансов строительства и реконструкции в зоне объектов культурного наследия (ОКН), а также особо охраняемых природных территорий, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Семинар, который состоялся на площадке Ситуационного центра правительства Москвы, был организован Департаментом градостроительной политики Москвы при поддержке Единого реестра застройщиков, Клуба инвесторов Москвы и Ассоциации инвесторов Москвы.
Овчинский рассказал, что в рамках семинара были рассмотрены вопросы получения разрешения на строительство и реконструкцию на территории ОКН или близлежащих участках. Также обсуждались моменты, связанные с получением разрешения на строительство на особо охраняемых природных территориях, регенерацию историко-градостроительной среды и многое другое.
«Встречи с представителями девелоперских и строительных организаций традиционно посвящены конкретным услугам в сфере строительства, которые предоставляются тем или иным уполномоченным органом», – цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Образовательные мероприятия для застройщиков и специалистов строительной отрасли в формате «Работа над ошибками» проходят в столице с 2016 года.
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