Более 8 тысяч жителей Покровского-Стрешнева получат жилье по реновации

В новостройке 962 квартиры общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров. Часть квартир оборудована для проживания людей с инвалидностью.

Создана безбарьерная среда для маломобильных горожан и родителей с детскими колясками. Первый этаж нежилой, в нем разместятся магазины, кафе и прочие точки сферы торговли и услуг. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. У ЖК построены детская и спортивная площадки, зона для отдыха.

Собянин отметил, что район Покровское-Стрешнево активно развивается. В пешей доступности находятся станции метро «Тушинская» и «Спартак» и МЦД-2. Всего в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошло 48 домов. На данный момент расселены или находятся в стадии расселения 11 из них. Новые квартиры получат 8,3 тысячи жителей района.

