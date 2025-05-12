Более 8 тысяч жителей Покровского-Стрешнева получат жилье по реновации

В районе Покровское-Стрешнево началось заселение дома, возведенного по программе реновации по адресу: улица Николая Озерова, дом 2, корпуса 1 и 2.

Жилой комплекс возведен по индивидуальному проекту. Корпуса построены переменной этажности. Во внешней отделке здания применена система вентилируемого фасада. Лоджии и балконы застеклены, установлены короба для кондиционеров. Входы в здание получили витражное остекление.

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В новостройке 962 квартиры общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров. Часть квартир оборудована для проживания людей с инвалидностью.

Создана безбарьерная среда для маломобильных горожан и родителей с детскими колясками. Первый этаж нежилой, в нем разместятся магазины, кафе и прочие точки сферы торговли и услуг. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. У ЖК построены детская и спортивная площадки, зона для отдыха.

Собянин отметил, что район Покровское-Стрешнево активно развивается. В пешей доступности находятся станции метро «Тушинская» и «Спартак» и МЦД-2. Всего в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошло 48 домов. На данный момент расселены или находятся в стадии расселения 11 из них. Новые квартиры получат 8,3 тысячи жителей района.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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