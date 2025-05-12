Более 8 тысяч жителей Покровского-Стрешнева получат жилье по реновации
В районе Покровское-Стрешнево началось заселение дома, возведенного по программе реновации по адресу: улица Николая Озерова, дом 2, корпуса 1 и 2.
Жилой комплекс возведен по индивидуальному проекту. Корпуса построены переменной этажности. Во внешней отделке здания применена система вентилируемого фасада. Лоджии и балконы застеклены, установлены короба для кондиционеров. Входы в здание получили витражное остекление.
В новостройке 962 квартиры общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров. Часть квартир оборудована для проживания людей с инвалидностью.
Создана безбарьерная среда для маломобильных горожан и родителей с детскими колясками. Первый этаж нежилой, в нем разместятся магазины, кафе и прочие точки сферы торговли и услуг. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. У ЖК построены детская и спортивная площадки, зона для отдыха.
Собянин отметил, что район Покровское-Стрешнево активно развивается. В пешей доступности находятся станции метро «Тушинская» и «Спартак» и МЦД-2. Всего в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошло 48 домов. На данный момент расселены или находятся в стадии расселения 11 из них. Новые квартиры получат 8,3 тысячи жителей района.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум
- Песков: Обвинения Польши в адрес России по поводу пожара в ТЦ безосновательны
- Шойгу продлил контракт с Министерством обороны еще на 5 лет
- Словения выразила желание стать площадкой для переговоров России и Украины
- Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле
- Песков: Путин четко обозначил позицию по возобновлению переговоров с Украиной
- Гуцул на месяц продлили домашний арест
- В Турции турист из России после прыжка с пирса впал в кому
- Опубликован цикл эссе о создателях фильма «Семнадцать мгновений весны»
- В России запустили страхование билетов с полным возвратом стоимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru