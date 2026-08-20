Более 700 музыкантов выступят на фестивале в честь 20-летия ОЭЗ «Технополис Москва»

Свыше 700 музыкантов примут участие в посвященном 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» флешмобе. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Технофест» на Северном речном вокзале 22 августа. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр назвал ОЭЗ «Технополис Москва» флагманом столичной промышленности, разработки которого востребованы не только среди москвичей, но и среди жителей других российских регионов. Ликсутов добавил, что на фестивале можно будет больше узнать о продукции ОЭЗ «Технополис Москва», а также увидеть выступление более 700 музыкантов.

В флешмобе примут участие вокалисты, клавишники, гитаристы и ударники. Они исполнят композиции группы «Браво» вместе с заслуженным артистом России Валерием Сюткиным.

Помимо флешмоба, гости смогут посетить воркшопы, интеллектуальные игры, интерактивные ток-шоу и лектории, а также увидеть экспонаты из музеев заводов и разработки резидентов ОЭЗ на гига-выставке. Фестиваль завершится лазерным шоу.

ОЭЗ «Технополис Москва» за 20 лет стала основным хабом отечественной промышленности. Представленные здесь компании определяют российский технологический суверенитет. На 10 площадках суммарной площадью 430 га работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на таких отраслях, как робототехника, ИТ, биомедицина, приборостроение и микроэлектроника.

