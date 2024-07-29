Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля «Москва 2030»
Прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» завершился: за три недели желание стать частью кулинарного соревнования выразили свыше 70 поваров из разных регионов России.
Так, уже 6 августа участники продемонстрируют свое мастерство не только профессиональному жюри, но и всем посетителям форума-фестиваля. В состав жюри вошли пять столичных рестораторов.
По словам председателя жюри Дмитрия Левицкого, гастрономических мероприятий в столице становится больше. Он отметил, к ресторанной отрасли так или иначе причастен каждый горожанин.
Конкурсанты будут готовить в торговых шале. Пять из них оборудуют уличным грилем. Участники должны представить оригинальное блюдо весом не менее 150 граммов и стоимостью до 300 рублей, приготовленное из российских продуктов. Кулинарное соревнование пройдет на Манежной площади и объединит 40 ресторанов, баров, кафе и бистро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru