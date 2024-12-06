Более 500 тысяч квадратных метров жилья по реновации появится на новых площадках
Почти 523 тысячи квадратных метров жилья будет построено по программе реновации на 22 новых стартовых площадках в семи столичных округах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новые стартовые площадки находятся в 19 районах семи административных округов столицы. Больше всего их на северо-востоке – шесть. Здесь построят дома площадью свыше 84 тысяч квадратных метров. По четыре площадки находится на юге и юго-востоке столицы – там появится жилье общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров», - уточнил заммэра.
В САО на трех территориях возведут новые дома, их градостроительный потенциал будет более 270 тысяч квадратных метров, добавил Ефимов.
Всего в столице число стартовых площадок по программе реновации достигло 653, на них планируется построить почти 10,8 миллиона квадратных метров жилья.
«Всего в новые квартиры планируют переселить ориентировочно 19,1 тысячи москвичей. Так, в Северном административном округе в жилые комплексы переедут более девяти тысяч человек, на северо-востоке – около трех тысяч горожан, а в ЮАО и ЮВАО – примерно по две тысячи жителей», – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Возле новостроек высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, смонтируют детские и спортивные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», что все новые дома, возводимые в рамках программы реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и социально-культурными учреждениями.
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