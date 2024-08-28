Более 41,5 тысячи книг передали библиотеки и культурные центры Москвы в ЛНР и ДНР

Свыше 41,5 тысячи книг библиотеки и культурные центры Москвы направили в Луганскую и Донецкую народные республики с начала специальной военной операции.

Издания также поступают в интернаты и военные госпитали. За шесть месяцев года из фондов библиотек столицы выделили и передали более 4,6 тысячи книг. Такую работу ведут с 2022 года: в рамках благотворительного проекта Комитета общественных связей и молодежной политики «Библиотеки Москвы — библиотекам ДНР и ЛНР» для жителей ЛНР и ДНР собрали 5,5 тысячи книг на русском языке. Из фондов московских библиотек направили еще 20 260 изданий для библиотек, интернатов, госпиталей республик. Год спустя туда отправили еще 11 223 экземпляров из фондов.

В текущем году в школу искусств № 3 в Мариуполе передали 25 комплектов хореографических костюмов, 50 коробок сладких подарков для детей. Кроме того, библиотекари и работники культурных центров в этом году переслали 4085 поздравительных открыток, рисунков детей для бойцов, писем, а также грамоты ребятам-участникам Всероссийского конкурса рисунка «Рождество у камина».

Также культурные центры Москвы выделяют билеты на посещение культурных мероприятий: в 2024 году было выдано 300 билетов на семейные спектакли и концерты, годом ранее — 2762 билета, в 2022-м — 315 билетов.

Столичные библиотеки и культурные центры принимают участие и в сборе гуманитарной помощи. В этом году в Донбасс отправили 3377 различных товаров, в том числе канцелярские принадлежности, одежду, игрушки. В 2022–2023 годах в республики направили 50 коробок гумпомощи.

Кроме того, в этом году студенты Донецкого государственного университета, Луганского государственного педагогического университета, Луганского юридического института смогли принять участие в третьем межрегиональном конкурсе художественного плаката «Культура против терроризма». Выставка работ победителей стартует 6 сентября в сквере библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева.

Также в Москве согласно указам мэра Сергея Собянина с 8 октября 2022-го по август 2024-го учреждения культурно-досугового и библиотечного типа, подведомственные столичному Департаменту культуры, предоставили бесплатное посещение кружков и секций 516 детям из семей мобилизованных, контрактников, добровольцев.

