Более 3,8 тысячи централизованных закупок провели в Москве за 8 лет

Свыше 3800 централизованных закупок было проведено столичным Департаментом по конкурентной политике с 2016 года. В качестве заказчиков выступали органы исполнительной власти Москвы и подведомственные им учреждения. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, централизованные госзакупки позволяют властям проводить соответствующие операции через Департамент по конкурентной политике. Благодаря этому госзаказчики экономят средства и время на организацию закупок — основную часть работы выполняет департамент.

В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что для осуществления закупки учреждение должно подготовить комплект документов и отправить его в департамент. Сотрудники департамента проверяют соответствие собранной документации нормам права и публикуют ее от имени департамента. Впоследствии закупка сопровождается до подписания контракта. Все этапы проводятся в цифровом формате в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ).

Столичное правительство создало первую версию системы в 2005 году. Благодаря ей осуществляется электронное информационное взаимодействие во время всего закупочного цикла, в частности, на этапах планирования потребностей, подготовки документов, расчета стоимости, межведомственного согласования и учета результатов торгов, исполнения и заключения контрактов. Также благодаря работе системы осуществляется контроль в сфере закупок и мониторинг нарушений, решаются задачи прогнозирования, статистического наблюдения и анализа.

Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы занимается оптимизацией, внедрением и развитием цифровых сервисов и возможностей ЕАИСТ. В ДИТ подчеркнули, что система была существенно доработана и улучшена за годы своей работы. Это дало возможность провести автоматизацию муниципальных и государственных городских закупок.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает концепции нацпроекта «Цифровая экономика».

