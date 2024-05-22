Более 30% колец эскалаторного тоннеля установили на станции «Рижская» БКЛ

Специалисты установили более трети колец эскалаторного тоннеля будущего второго вестибюля станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ), рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, станция московского метро «Рижская» находится на глубине более 60 метров, а строящийся эскалаторный тоннель соединит ее с новым вестибюлем. На сегодняшний день установлено уже 81 кольцо эскалаторного хода из 165 запланированных. Эти кольца состоят из чугунных тюбингов диаметров 10,5 метра, которые производятся в России.

Из-за ограниченного пространства и сложных водонасыщенных грунтов строительство наклонного хода вестибюля №2 станции метро «Рижская» ведется горным способом. Перед началом работ грунт замораживали, чтобы он был стабилен. По расчетам специалистов, на создание наклонного тоннеля потребуется разработка и вывоз около 10 тысяч кубических метров грунта. Сейчас специалисты уже разработали больше четырех тысяч кубических метров грунта.

