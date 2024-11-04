Более 3 тысяч мест появится в школах на территории промзоны «Силикатные улицы»
Объекты социальной инфраструктуры возводят вместе с жилыми кварталами на территории бывшей промзоны «Силикатные улицы». Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, бывшая промзона, которая расположена в районе Хорошево-Мневники, входит в территорию проекта «Большой Сити». До редевелопмента её площадь составляла около 140 гектаров и часть территории уже преобразилась.
Ефимов указал, что здесь возводятся современные жилые дома, благоустроенные дворы и объекты социальной инфраструктуры, а после завершения строительства школ и детских садов появится более трёх тысяч мест для школьников и дошкольников.
«Здесь уже построены школа на 500 мест и два детских сада. В будущем планируется организовать ещё более 2000 мест в пяти образовательных объектах. После завершения строительства их передадут городу», – заключил заммэра.
Ранее мэр Москвы заявил, что на месте бывшей промзоны «Силикатные улицы» до 2035 года появится около двух миллионов квадратных метров недвижимости. По его словам, это в том числе и жилые дома, и объекты общественно-делового и социального назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru