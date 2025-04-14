Более 200 млн рублей пожертвовано на благотворительность через сервис на mos.ru

Москвичи с помощью запущенного в октябре 2020 года благотворительного сервиса на портале mos.ru направили более 200 млн рублей на реализацию социально ориентированных программ некоммерческих организаций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«С момента запуска сервиса москвичи сделали больше 556 тысяч пожертвований. Сегодня проект объединяет почти 100 проверенных НКО», — отметила вице-мэр.

В 2024 году жители столицы ежемесячно совершали на mos.ru свыше 17 тысяч благотворительных переводов, их средний размер составил 350 рублей.

В России 13 апреля отметили День мецената и благотворителя. В Москве через специальный сервис горожане поддерживают в том числе тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, в трудной жизненной ситуации, малоимущих, бездомных животных. Так, на собранные москвичами деньги был приобретен новый слуховой аппарат для 3-летнего Игната и организованы восстановительные курсы после нескольких сложных операций для мальчика Макара. Один из фондов предоставляет продукты горожанам в сложной жизненной ситуации, другая НКО спасает бездомных животных, оплачивая их лечение. Выбрать программу для помощи, сумму для перевода, настроить автоплатеж или создать свой сбор можно на главной странице благотворительного сервиса.

Проект разработан Департаментом информационных технологий Москвы совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты столицы.

