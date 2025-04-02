Более 15 спортплощадок открыли возле домов по реновации на севере Москвы
На севере столицы в 2024 году оборудовали 18 спортивных площадок около 15 домов, возведенных по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Они расположены в восьми районах округа. К примеру, пять из них – в Головинском районе, три – в Западном Дегунине. По две спортивные площадки в районах Бескудниково и Тимирязевский и еще по одной в Войковском и Коптеве», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Спортплощадки со всесезонными тренажерами и турниками размещают на придомовой территории новостроек по реновации. За территорией двора размещают площадки для командных видов спорта. Порядка двух тысяч гектаров придомовой территории будет благоустроено в рамках программы реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе столицы. Градоначальник поручил в два раза увеличить темпы реализации программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru