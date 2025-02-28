Более 1100 парков и зеленых зон привели в порядок и создали в Москве с 2011 года

Москва - один из самых зеленых мегаполисов в мире, зеленые насаждения занимают почти половину площади города. Об этом сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что у 90% жителей города парки, скверы и другие природные места находятся близко к дому. Соответствующая планомерная работа ведется в Москве с 2011 года.

«На сегодняшний день в столице привели в порядок, благоустроили и создали на новом качественном уровне свыше 1100 парков и других озелененных территорий», - указали специалисты.

Управление насаждениями, которые влияют на экологическое благополучие города, позволил упорядочить закон о защите зеленого фонда в столице. Деревья и кустарники рассматривают как часть экосистемы, создающую благоприятную для жизни окружающую среду и необходимые для других растений и животных условия.

Зеленые насаждения помогают поддерживать чистоту воздуха. Они работают как натуральный фильтр, удерживая на листьях частицы пыли, поглощают углекислый газ, насыщают воздух кислородом. Деревья создают тень и летом не дают сильно нагреваться бетону, асфальту и стеклу. Кроме того, зеленая масса увлажняет воздух, испаряя влагу, обогащает атмосферу фитонцидами — веществами, уничтожающими и подавляющими размножение вредных бактерий и грибков. Также деревья и кустарники защищают горожан от шума и поддерживают биологическое разнообразие.

