Более 100 семей переехали по реновации в новостройку на Соколиной Горе

В столице 107 семей в рамках программы реновации переехали в новый дом на 5-й улице Соколиной Горы, расположенный в пешей доступности от метро «Электрозаводская» и «Семеновская», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Переселение в эту новостройку началось зимой. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. 69 переселившихся семей воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые», -приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



По его словам, всего по реновации в районе Соколиная Гора планируется расселить 68 домов, в которых живут более 12 тысяч человек.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе столицы. Он также поручил увеличить в два раза темы реализации этой программы.

