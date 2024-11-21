Бойцы СВО получат скидку на продукцию рыбных рынков «Москва — на волне»
Участники спецоперации смогут приобрести продукцию на рыбных рынках «Москва — на волне» в Косино-Ухтомском и Митине со скидкой 10%.
При этом один из поставщиков рынка регулярно отправляет рыбу в госпитали, в которых бойцы проходят лечение. Помимо прочего помогает жителям приграничных территорий, передавая тушенку из оленины и кабана.
На рыбных рынках «Москва — на волне» представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, которые омывают Россию. Продукция проходит обязательную проверку в лабораториях перед тем как попасть на прилавок.
Помимо торговых рядов на рынках в Митине и Косино-Ухтомском районах также находится зона хранения с разными температурными режимами, и фуд-корты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru