Бойцы СВО получат скидку на продукцию рыбных рынков «Москва — на волне»

Участники спецоперации смогут приобрести продукцию на рыбных рынках «Москва — на волне» в Косино-Ухтомском и Митине со скидкой 10%.

При этом один из поставщиков рынка регулярно отправляет рыбу в госпитали, в которых бойцы проходят лечение. Помимо прочего помогает жителям приграничных территорий, передавая тушенку из оленины и кабана.

На рыбных рынках «Москва — на волне» представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, которые омывают Россию. Продукция проходит обязательную проверку в лабораториях перед тем как попасть на прилавок.

Помимо торговых рядов на рынках в Митине и Косино-Ухтомском районах также находится зона хранения с разными температурными режимами, и фуд-корты.

