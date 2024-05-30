Благоустройство территории у станции «Университет дружбы народов» выполнено на 70%

Работы по благоустройству территории около строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро завершены на 70%, рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках реализации проекта по благоустройству территории будут созданы пространства для отдыха и прогулок. Территорию площадью больше 3,2 гектара озеленят – разобьют клумбы и газоны, высадят кустарники и деревья. Будут открыты новые остановочные павильоны наземного городского пассажирского транспорта.

Кроме того, ведется реконструкция улично-дорожной сети на улицах Миклухо-Маклая и Академика Опарина. Планируется уложить свыше 23 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Сейчас специалисты уже завершают устройство гранитного мощения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства трех станций Троицкой линии.

