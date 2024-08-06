Билеты и подарки: как Моспродюсер помогает участникам СВО и их родным

Подведомственный столичному департаменту культуры Московский продюсерский центр передал в департамент культуры Минобороны России бесплатные билеты на культурные мероприятия.

В их числе рок-опера «Карамазовы», шоу-мюзикл для детей «История пяти королевств» и экспериментальный проект «СимфоСинтез». Кроме того, оборонному ведомству предоставили билеты на мультимедийные концерты проекта «СимфоМультимедия» («От Disney до Marvel», «Аниме. Постапокалипсис», «Гарри Поттер и симфомультимедия», «Хиты итальянского кино», «Песни вне времени»).

Московский продюсерский центр постоянно поддерживает семьи военных, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции: бойцов и их близких приглашают как на собственные, так и на партнерские мероприятия.

Участники СВО, их супруги и дети в возрасте до 17 лет могут бесплатно посещать организованные центром события и внебюджетные занятия в кружках культурно-досуговых организаций (если имеются свободные льготные места). Для подачи заявки необходимо обратиться в единый центр поддержки мобилизованных граждан, предоставить паспорт и подтверждающий родство с мобилизованным документ. После обработки сведений и проверки документов сотрудники оповестят о предоставленных мерах поддержки.

Ранее Московский продюсерский центр был отмечен благодарностью директора департамента культуры Минобороны Артема Горного за неравнодушное отношение к вопросам культурного просвещения детей бойцов, погибших при исполнении воинского долга, и ребят из многодетных семей военнослужащих.

