Библиотека архитекторов и урбанистов присоединится к акции «Библионочь»

В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) 26 апреля в рамках ежегодной Всероссийской просветительской акции «Библионочь» состоятся лекции о Москве и тех, кто сохранял город в период военного времени и восстанавливал его облик после Победы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Акция “Библионочь в БАУ” – это возможность узнать больше о развитии Москвы в годы Великой Отечественной войны, проникнуться подвигами народа в военное и послевоенное время, а также с пользой провести время в кругу единомышленников», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В этом году «Библионочь» приурочена к году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. По словам Овчинского, тематическая программа лекций будет включать в себя пять блоков о специалистах архитектурной и градостроительной отраслей. Библиотека БАУ в субботу будет работать с 12 до 23 часов. Присоединиться к акции «Библионочь в БАУ» можно с 18:00. Зарегистрироваться на лекции и просмотр хроники можно на сайте корпоративной площадки Департамента градостроительной политики «Пространство».

